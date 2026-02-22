Лежала на коліях: в Одесі під колесами поїзда загинула 14-річна дівчина
- Трагічна подія сталася між станціями Одеса-Мала та Одеса-Головна.
- Під приміський потяг потрапила 14-річна дівчина.
- Машиніст застосував екстрене гальмування, однак уникнути наїзду не вдалося.
В Одесі на залізниці під приміський потяг потрапила 14-річна дівчина. Від травм неповнолітня загинула.
Про це повідомили в поліції Одеської області.
В Одесі на залізниці загинула дитина: що відомо
За даними поліції, трагічна подія сталася ввечері 21 лютого між залізничними станціями Одеса-Мала та Одеса-Головна в Одесі.
Про інцидент правоохоронців сповістив диспетчер. За словами машиніста приміського потяга, людина лежала на залізничних коліях і не реагувала на звукові сигнали.
Машиніст застосував екстрене гальмування, однак уникнути наїзду не вдалося.
Встановлено, що загиблою є 14-річна дівчина.
На місці події працювала слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції.
Наразі вирішується питання щодо правової кваліфікації події та внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.