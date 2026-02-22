У рамках розслідування теракту у Львові правоохоронці затримали кількох осіб. Є всі підстави вважати, що злочин виконали на замовлення Росії.

Про це заявили президент України Володимир Зеленський і міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Теракт у Львові: що відомо про затриманих і слід РФ

– Міністр внутрішніх справ України доповів про деталі розслідування теракту у Львові. Не все зараз можна говорити публічно. Затримали кількох осіб. У рамках необхідної процесуальної роботи з’ясують всі факти, – сказав Зеленський.

Як зазначив Клименко, є всі підстави вважати, що злочин виконаний на замовлення Росії.

За словами міністра внутрішніх справ, ворог не вперше цілеспрямовано створює смертельні пастки для українських правоохоронців, використовуючи наших завербованих громадян.

Клименко розповів, що заслухав перші результати розслідування. Він зазначив, що відеозаписи з камер спостереження дозволили швидко відпрацювати маршрут руху підривниці та зафіксувати сам момент закладення вибухового пристрою.

На його думку, вже вкотре системи відеомоніторингу доводять свою ефективність під час розслідування злочинів.

Міністр стверджує, що першу ймовірну підривницю вдалося затримати через 10 годин після підриву.

За словами Клименко, він провідав у лікарні поранених поліцейських і нацгвардійців. Очільник МВС поділився, що вони швидко приїхали на допомогу після першого вибуху та стали наступними жертвами теракту.

– Усім надають кваліфіковану медичну допомогу. Бажаю їм скорішого одужання. Спільна робота правоохоронців над розкриттям злочину триває, – поділився він.

Як додав Зеленський, згодом правоохоронці нададуть більше інформації суспільству. Президент України подякував усім, хто допомагає захищати нашу державу та людей.

Теракт у Львові 22 лютого 2026 року

У ніч на 22 лютого стався теракт у Львові, який забрав життя молодої правоохоронниці.

Як повідомили у Національній поліції України, під час виконання службових обов’язків загинула 23-річна патрульна Вікторія Шпилька.

За попередніми даними, внаслідок теракту у Львові постраждали ще близько 25 осіб, серед яких є колеги загиблої. Наразі всім потерпілим медики надають необхідну допомогу.

