У справі про теракт у Львові 22 лютого, внаслідок якого загинула поліцейська та постраждали 25 правоохоронців, з’явилася ще одна фігурантка – 18-річна жителька Харківщини.

Про це повідомив заступник голови СБУ Іван Рудницький.

Друга фігурантка у справі про теракт у Львові

За його словами, теракт складався з двох частин. Основною фігуранткою слідство вважає жительку Рівненської області, яка приїхала до Львова та діяла за вказівками куратора.

– Вона отримувала відповідні завдання куратора – купити необхідні засоби, орендувати квартиру і підготувати вибуховий пристрій, – повідомив заступник голови СБУ.

Близько 00:10 жінка заклала пристрій біля смітника, після чого зателефонувала куратору та залишила місце події.

За словами Рудницького, ще одна жінка, якій нещодавно виповнилося 18 років, зателефонувала на лінію 102 і заявила про нібито крадіжку в магазині.

– Інша молода жінка з Харківщини, їй нещодавно тільки виповнилося 18 років, перетелефонувала на “гарячу лінію” 102… і повідомила, що за визначеною адресою відбувається крадіжка в магазині двома невідомими особами і сказала, що є необхідність, щоб приїхала поліція, – зазначив він.

Після прибуття першого екіпажу стався вибух. Коли на місце приїхав другий екіпаж, пролунав ще один вибух.

Унаслідок теракту загинула молода працівниця поліції, також є тяжко поранені, близько двадцяти правоохоронців отримали травми.

Рудницький уточнив, що друга фігурантка за свою роботу отримала 2 тис. грн.

Основну фігурантку затримали неподалік державного кордону. За даними слідства, мешканка Рівненської області погодилася співпрацювати зі спецслужбами РФ за грошову винагороду: їй, зокрема, обіцяли закрити кредит у розмірі 60 тис. грн.

Після цього також було затримано можливу її посібницю, яка перебувала в Харкові. Жінку доставили до Львова.

За словами Рудницького, затримана дала добровільні свідчення та визнала свою роль у подіях.

Що відомо про теракт у Львові 22 лютого

У ніч проти 22 лютого в центрі Львова пролунали два вибухи. За попередніми даними, на спецлінію 102 надійшло повідомлення про проникнення до магазину на вулиці Данилишина.

Перший вибух стався після прибуття екіпажу патрульної поліції, другий – коли на місце приїхав наступний наряд.

Правоохоронці встановили особу, ймовірно причетну до злочину. Жінку затримали у Старому Самборі в порядку ст. 208 КПК України.

Їй оголосили підозру за статтями про терористичний акт, що спричинив загибель людини, та незаконне поводження зі зброєю. Наразі триває досудове розслідування.

За даними поліції, підозрювана могла закласти вибухівку у сміттєві баки та зафіксувати це на відео.

Сьогодні Галицький районний суд Львова обрав їй запобіжний захід – тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави.

