Вибухи у Запоріжжі пролунали уночі проти 24 лютого. Росіяни масовано атакували місто дронами.

Унаслідок атаки пошкоджено багатоповерхівку та об’єкт інфраструктури. Постраждало троє людей.

Про це повідомив у Telegram очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Зараз дивляться

Вибухи у Запоріжжі 24 лютого: які наслідки

Спочатку Федоров поінформував, що внаслідок ворожої атаки дронами сталося загоряння.

– Попередньо є поранені, виникла пожежа – ворог атакує Запоріжжя безпілотниками. Атака продовжується, перебувайте в безпечних місцях, – написав глава ОВА.

О 00:19 Федоров уточнив, що атака безпілотниками призвела до поранення трьох людей. Серед постраждалих – дитина.

Вибуховою хвилею та уламками був пошкоджений багатоквартирний будинок і зафіксовано пошкодження об’єкту інфраструктури.

– Ворог завдав по Запоріжжю понад 6 ударів. Один із них – по інфраструктурі міста. Сталося займання. Ворожа атака на область триває. Бережіть себе та близьких, – додав він.

Нагадаємо, минулої ночі окупанти теж атакували Запоріжжя. Внаслідок атаки одна людина загинула і ще одна постраждала.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1462-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Іван Федоров

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.