Вибухи у Запоріжжі 24 лютого: внаслідок атаки дронами і руйнування і поранені
Вибухи у Запоріжжі пролунали уночі проти 24 лютого. Росіяни масовано атакували місто дронами.
Унаслідок атаки пошкоджено багатоповерхівку та об’єкт інфраструктури. Постраждало троє людей.
Про це повідомив у Telegram очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Вибухи у Запоріжжі 24 лютого: які наслідки
Спочатку Федоров поінформував, що внаслідок ворожої атаки дронами сталося загоряння.
– Попередньо є поранені, виникла пожежа – ворог атакує Запоріжжя безпілотниками. Атака продовжується, перебувайте в безпечних місцях, – написав глава ОВА.
О 00:19 Федоров уточнив, що атака безпілотниками призвела до поранення трьох людей. Серед постраждалих – дитина.
Вибуховою хвилею та уламками був пошкоджений багатоквартирний будинок і зафіксовано пошкодження об’єкту інфраструктури.
– Ворог завдав по Запоріжжю понад 6 ударів. Один із них – по інфраструктурі міста. Сталося займання. Ворожа атака на область триває. Бережіть себе та близьких, – додав він.
Нагадаємо, минулої ночі окупанти теж атакували Запоріжжя. Внаслідок атаки одна людина загинула і ще одна постраждала.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1462-гу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Фото: Іван Федоров