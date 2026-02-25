Служба безпеки України та Національна поліція повідомили про підозру 18-річній мешканці Харкова, яка під час теракту у Львові 22 лютого заманила правоохоронців на місце вибуху.

Теракт у Львові: підозра для харківʼянки

За даними слідства, дівчина діяла за завданням свого куратора.

Перебуваючи у Харкові, вона зателефонувала на спецлінію 112 та озвучила заздалегідь підготовлений текст про нібито двох невідомих, які проникли до продовольчого магазину у Львові.

Коли на виклик прибув поліцейський патруль, рашисти дистанційно підірвали закладену біля об’єкта саморобну бомбу. Після прибуття другого екіпажу та пішого наряду Нацгвардії пролунав ще один вибух.

Розслідування встановило, що дівчина потрапила у поле зору російських спецслужб у січні, коли шукала легкі заробітки у Telegram-каналах.

– Вона погодилась передати правоохоронцям заздалегідь підготовлене неправдиве повідомлення і за цей фейковий виклик на 112 планувала отримати 100 доларів США, – зазначили в СБУ.

Фігурантці повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 383 Кримінального кодексу України — завідомо неправдиве повідомлення про кримінальне правопорушення.

Нагадаємо, що СБУ та Нацполіція затримали виконавицю теракту протягом 10 годин після серії вибухів.

Триває розслідування для встановлення всіх причетних осіб.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Львівській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва органів прокуратури.

Нагадаємо, 23-річна поліцейська загинула та ще орієнтовно 25 людини, серед яких є правоохоронці, постраждали під час теракту у Львові вночі, 22 лютого.

23 лютого галицький районний суд Львова обрав запобіжний захід 33-річній жительці Рівненщини, яку підозрюють у вчиненні терористичного акту.

Джерело : СБУ

