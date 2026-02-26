Двоє людей постраждали під час атаки на Кривий Ріг сьогодні вночі 26 лютого.

Атака на Кривий Ріг сьогодні вночі: що відомо

Атака на Кривий Ріг Дніпропетровської області сталася вночі 26 лютого.

У місті пошкоджено п’ятиповерхівку, пожежний підрозділ та авто.

Через ворожі удари сталося займання.

Поранення дістали двоє людей — 89-річний чоловік та 82-річна жінка.

Як повідомив уранці очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, ворог майже 20 разів ворог атакував Криворізький та Нікопольський райони області безпілотниками та артилерією.

У Криворізькому районі, крім районного центру, є пошкодження в Зеленодольській громаді. Там побиті сонячні панелі.

Приватні будинки та автівки пошкоджені в Нікополі, Марганецькій і Покровській громадах Нікопольського району.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 464-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

