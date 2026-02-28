Уночі проти 28 лютого російські війська атакували Дніпро ударними безпілотниками.

Про наслідки атаки повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

Атака на Дніпро 28 лютого: що відомо

За словами очільника ОВА, під час нічної атаки в Дніпрі зафіксовані пошкодження транспортної інфраструктури та багатоповерхових житлових будинків.

Унаслідок удару поранення дістав чоловік. Йому надали необхідну медичну допомогу, стан постраждалого уточнюється.

На місцях влучань працюють екстрені служби, фахівці обстежують пошкоджені об’єкти та ліквідовують наслідки атаки.

Атаки на інші райони Дніпропетровщини

Окрім Дніпра, російські війська протягом ночі понад 10 разів атакували й інші райони області ударними безпілотниками.

Зокрема, на Нікопольщині під ударами перебували Нікополь, Червоногригорівська та Покровська громади. Унаслідок обстрілів загорілася автівка, пошкоджений приватний житловий будинок.

На Синельниківщині ворог атакував Межівську та Васильківську громади — зафіксовані пошкодження лінії електропередач.

Окремо віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олексій Кулеба повідомив, що вночі безпілотники РФ атакували одну зі станцій на Дніпропетровщині.

Унаслідок удару по електровозу був травмований машиніст.

Крім того, на місці влучання виникла пожежа, яку оперативно ліквідовують рятувальники.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 466-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Олексій Кулеба

