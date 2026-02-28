На Сумщині у Ямпільській громаді ворог атакував аграрне підприємство, нра місці працюють рятувальники.

Про це повідомляють у ДСНС.

Атака РФ на Сумщину 28 лютого

За даними рятувальників, ворожим ударом зруйновано двоповерхову будівлю агрофірми, а вибуховою хвилею вибило вікна у п’яти житлових будинках

За попередньою інформацією, загинуло дві жінки, ще одна дістала поранення.

На місці ворожого удару рятувальники розбирають завали, залучалися пошукові собаки.

Через загрози повторних атак рятувальники змушені зупиняти роботи.

За даними Сумської військової адміністрації, у Ямпільській загинули жінки 72 і 67 років. А поранення дістала 60-річна жінка. Загалом минулої доби від ворожих атак загинуло четверо цивільних.

У суботу, 21 лютого, внаслідок удару російського дрона загинули четверо людей у Сумській області. Загинули два брати, одному з яких було 17 років, і подружжя.

21 лютого російські окупанти атакували автомобіль із цивільними у Шосткінській громаді Сумської області. Внаслідок обстрілу загинули двоє людей, ще один цивільний отримав поранення.

9 лютого російський ударний дрон атакував цивільну автівку в Миколаївській сільській громаді на Сумщині. Внаслідок удару машина загорілася. 31-річна жінка, яка перебувала за кермом, загинула.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1466-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : ДСНС

