Вдень 28 лютого пролунали вибухи у Харкові.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

Вибухи у Харкові сьогодні, 28 лютого: що відомо

За словами Ігоря Терехова, росіяни завдали удару по місту групою бойових дронів.

Ворожий удар зафіксовано в Холодногірському районі Харкова.

За попередньою інформацією, без постраждалих.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1466-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

