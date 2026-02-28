Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Пролунали вибухи в Харкові: група дронів атакувала Холодногірський район
Вдень 28 лютого пролунали вибухи у Харкові.
Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.
Вибухи у Харкові сьогодні, 28 лютого: що відомо
За словами Ігоря Терехова, росіяни завдали удару по місту групою бойових дронів.
Ворожий удар зафіксовано в Холодногірському районі Харкова.
За попередньою інформацією, без постраждалих.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1466-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
