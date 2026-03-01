Одна людина загинула та ще четверо дістали поранень під час атаки на Дніпропетровську область сьогодні, 1 березня.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

За словами Олександра Ганжі, під час нічної атаки на Дніпропетровську область ціллю РФ були три райони регіону – Нікопольський, Синельниківський та Дніпровський.

Загалом зафіксовано 10 ударів по області безпілотниками та артилерією.

Унаслідок ударів по Нікополю та Покровській громаді Нікопольського району постраждала жінка. Пошкоджені автомобіль та приватний будинок.

Крім того, під ворожою атакою опинилися Славгородська та Межівська громади Синельниківського району. Там загинув чоловік, ще один чоловік та жінка дістали поранення.

Поранено також жителя Новоолександрівської громади Дніпровського району. Також там пошкоджено дві оселі.

Нагадаємо, під час нічної атаки на Україну російські війська застосували 123 безпілотники. Зафіксовано влучання 13 ударних БпЛА на семи локаціях, а також падіння збитих цілей чи їхніх уламків на чотирьох локаціях.

Фото: Олександр Ганжа