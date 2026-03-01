Під час нічної атаки Україну російські війська обстріляли 123 безпілотниками.

Нічна атака на Україну: що відомо

Нічна атака на Україну, за даними Повітряних сил ЗСУ, почалася о 18:00 28 лютого.

123 ударні БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів росіяни запустили з районів Курська, Міллєрово, Приморсько-Ахтарська, Гвардійського, що в тимчасово окупованому Криму.

Близько 70 із них становили Шахеди.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30 1 березня протиповітряна оборона збила/приглушила 110 ворожих дронів.

Приземлили їх на Півночі, Півдні та Сході країни.

Зафіксовано влучання 13 ударних БпЛА на семи локаціях, а також падіння збитих цілей чи їхній уламків на чотирьох локаціях.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 467-му добу.

