Вибухи в Одесі 2 березня: місто атакували дрони, є влучання у будинок
Вибухи в Одесі пролунали вранці 2 березня, повідомили очільник міської військової адміністрації Сергій Лисак та голова ОВА Олег Кіпер.
Вибухи в Одесі сьогодні: які наслідки
За словами Лисака, внаслідок ранкової атаки безвілотників в одному з районів міста зафіксовано влучання у житловий будинок.
– Наразі інформація про постраждалих не надходила. Повітряна тривога триває. Прошу всіх бути у безпечних місцях, – наголосив він.
Нагадаємо, зранку 2 березня вибухи лунали і в Кривому Розі.
За інформацією обласної влади, внаслідок вибуху у Кривому Розі пошкоджено підприємство.
На об’єкті виникли кілька осередків займання.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1468-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.