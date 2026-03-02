Вибухи в Одесі пролунали вранці 2 березня, повідомили очільник міської військової адміністрації Сергій Лисак та голова ОВА Олег Кіпер.

Вибухи в Одесі сьогодні: які наслідки

За словами Лисака, внаслідок ранкової атаки безвілотників в одному з районів міста зафіксовано влучання у житловий будинок.

– Наразі інформація про постраждалих не надходила. Повітряна тривога триває. Прошу всіх бути у безпечних місцях, – наголосив він.

Нагадаємо, зранку 2 березня вибухи лунали і в Кривому Розі.

За інформацією обласної влади, внаслідок вибуху у Кривому Розі пошкоджено підприємство.

На об’єкті виникли кілька осередків займання.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1468-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

