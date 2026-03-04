В Одеській області російські війська атакували залізничну станцію, внаслідок чого пошкоджено адміністративну будівлю та постраждали четверо людей.

Про це повідомив керівник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Залізнична станція на Одещині: наслідки ракетного удару

За інформацією ОВА, російські війська завдали ракетного удару по півдню Одещини вдень у середу, 4 березня. Під атаку потрапила залізнична інфраструктура в регіоні.

Кулеба розповів, що внаслідок обстрілу пошкоджено адміністративну будівлю залізничної станції в Одеській області.

За попередньою інформацією, кількість постраждалих внаслідок ракетного удару зросла до чотирьох людей. Серед них – двоє дітей та залізничник.

Стан трьох поранених, зокрема, двох неповнолітніх – середньої тяжкості. Ще один постраждалий перебуває у тяжкому стані. Їм надають необхідну медичну допомогу.

Як зазначили в Одеській ОВА, на місці працюють всі служби, які ліквідовують наслідки російської атаки.

