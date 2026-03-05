Чекала на дрон із вибухівкою: агентка РФ готувала підрив ТЦК на Донеччині
- СБУ запобігла спробі підриву ТЦК в Донецькій області.
- Затримано російську агентку з Краматорського району.
- Вибухівку потужністю майже 2 кг тротилу мали передати дроном.
Контррозвідка Служба безпеки України затримала російську агентку, яка готувала теракт біля будівлі ТЦК у Донецькій області.
Про це повідомили у Службі безпеки України.
Спроба підриву ТЦК у Донецькій області
За даними слідства, російська агентка готувала підрив будівлі територіального центру комплектування (ТЦК) у Донецькій області.
Після цього планувала на власній автівці виїхати з області в напрямку західного кордону України, щоб втекти до РФ через треті країни.
Зловмисниця планувала закласти саморобний вибуховий пристрій у контейнер для сміття біля входу до режимної установи.
Після цього російські спецслужби мали дистанційно активувати вибухівку в годину пік, щоб спричинити максимальні жертви.
Контррозвідники СБУ затримали жінку в момент, коли вона прибула на локацію, щоб отримати вибухівку.
За даними слідства, російські спецслужби планували передати саморобний вибуховий пристрій за допомогою дрона.
На місці у затриманої вилучили бомбу потужністю майже 2 кг у тротиловому еквіваленті.
Вибухівка була споряджена металевими елементами для збільшення радіусу ураження та мобільним телефоном для дистанційної детонації.
За інформацією СБУ, завдання російських спецслужб виконувала жителька Миколаївка Краматорського району.
У поле зору російських кураторів вона потрапила після того, як у Telegram-чатах публічно висловлювала підтримку повної окупації регіону.
Під час розслідування також встановили, що жінка пропонувала використовувати власне житло як перевальну базу для російських диверсійно-розвідувальних груп.
Під час обшуків у неї вилучили телефон, через який вона підтримувала зв’язок із російським куратором.
Слідчі СБУ повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Наразі вона перебуває під вартою без права внесення застави.
Також вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочину за підготовку теракту.
У разі доведення провини підозрюваній загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.