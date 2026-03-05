Під час нічної атаки на Україну 5 березня російські війська застосували 155 безпілотників.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Нічна атака на Україну 5 березня: що відомо

За даними Повітряних сил, нічна атака на Україну почалася о 18:30 4 березня.

155 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів росіяни запустили з районів Брянська, Курська, Міллерово, Приморсько-Ахтарська, а також Гвардійського і Чауди в тимчасово окупованому Криму.

Близько 100 із них становили Шахеди.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00 5 березня протиповітряна оборона збила або приглушила 136 ворожих дронів.

Знищували їх на Півночі, Півдні та Сході країни.

Зафіксовано влучання 18 ударних БпЛА на восьми локаціях, а також падіння збитих цілей чи їхніх уламків на трьох локаціях.

Крім того, ввечері 4 березня російські війська атакували цивільне судно в акваторії Чорного моря поблизу Чорноморська на Одещині.

Як повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер, російський безпілотник влучив у цивільне судно під прапором Панами, яке виходило з порту Чорноморська. Судно перевозило кукурудзу.

Унаслідок атаки постраждали члени екіпажу. Їм надали необхідну допомогу та провели евакуацію.

Також уночі російські війська атакували південь Одеської області ударними безпілотниками.

Унаслідок удару виникла пожежа на території недіючої бази відпочинку, вогонь охопив дерев’яні будинки.

Частково зруйновано розташовану поруч чотириповерхову будівлю, пошкоджено цивільний транспорт.

Рятувальники оперативно ліквідували пожежі. За попередніми даними, минулося без постраждалих.

За даними Повітряних сил, ворожа атака досі триває — у повітряному просторі залишаються кілька ворожих безпілотників.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1471-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

