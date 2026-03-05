Служба безпеки України з 5 до 9 березня проведе у Львові контррозвідувальні та безпекові заходи.

СБУ проводитиме безпекові заходи у Львові

До роботи також залучать співробітників Національної поліції та Національної гвардії України.

Правоохоронці працюватимуть на всій території міста.

– Мета – виявлення, запобігання та нейтралізація загроз розвідувально-підривної діяльності проти нашої держави та підвищення безпеки громадян в умовах російської збройної агресії проти України, – йдеться у повідомленні.

Заходи відбуватимуться з урахуванням правового режиму воєнного стану.

У цей період можливі тимчасові обмеження руху транспорту й пішоходів, перевірка документів та огляд автомобілів.

У разі обґрунтованих підозр правоохоронці можуть проводити додаткову перевірку окремих осіб.

Також передбачено обстеження територій і приміщень загального користування для виявлення заборонених предметів.

У СБУ закликали мешканців і гостей міста з розумінням поставитися до можливих незручностей, мати при собі документи, що посвідчують особу, та дотримуватися комендантської години.

У відомстві наголосили, що всі дії здійснюються з дотриманням принципу законності та конституційних прав громадян.

Нагадаємо, Служба безпеки України та Нацполіція спільно з іншими підрозділами Сил оборони вже проводили планові безпекові заходи на території Шевченківського району Києва.

