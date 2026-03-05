Перевірки документів та обмеження руху: СБУ проводить безпекові заходи у Львові
- У Львові з 5 по 9 березня триватимуть контррозвідувальні заходи.
- До перевірок залучать поліцію та Нацгвардію, можливі обмеження руху.
- Правоохоронці перевірятимуть документи й оглядатимуть громадські місця.
Служба безпеки України з 5 до 9 березня проведе у Львові контррозвідувальні та безпекові заходи.
СБУ проводитиме безпекові заходи у Львові
До роботи також залучать співробітників Національної поліції та Національної гвардії України.
Правоохоронці працюватимуть на всій території міста.
– Мета – виявлення, запобігання та нейтралізація загроз розвідувально-підривної діяльності проти нашої держави та підвищення безпеки громадян в умовах російської збройної агресії проти України, – йдеться у повідомленні.
Заходи відбуватимуться з урахуванням правового режиму воєнного стану.
У цей період можливі тимчасові обмеження руху транспорту й пішоходів, перевірка документів та огляд автомобілів.
У разі обґрунтованих підозр правоохоронці можуть проводити додаткову перевірку окремих осіб.
Також передбачено обстеження територій і приміщень загального користування для виявлення заборонених предметів.
У СБУ закликали мешканців і гостей міста з розумінням поставитися до можливих незручностей, мати при собі документи, що посвідчують особу, та дотримуватися комендантської години.
У відомстві наголосили, що всі дії здійснюються з дотриманням принципу законності та конституційних прав громадян.
Нагадаємо, Служба безпеки України та Нацполіція спільно з іншими підрозділами Сил оборони вже проводили планові безпекові заходи на території Шевченківського району Києва.