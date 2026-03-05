Російські війська атакували цивільне судно в акваторії Чорного моря поблизу Чорноморська на Одещині.

Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Удар по цивільному судну в Чорноморську: що відомо

За словами Олега Кіпера, ввечері 4 березня російський безпілотник влучив у цивільне судно під прапором Панами.

Інцидент стався під час виходу судна з порту Чорноморська. Як зазначив очільник ОВА, судно перевозило кукурудзу.

Унаслідок атаки є постраждалі серед членів екіпажу.

Наразі їм надали необхідну допомогу, також було проведено евакуацію людей.

Крім того, уночі проти 5 березня російські війська також атакували південь Одеської області ударними безпілотниками.

Унаслідок атаки виникла пожежа на території бази відпочинку, що нині не діє.

Вогонь охопив дерев’яні будинки. Частково зруйновано розташовану поруч чотириповерхову будівлю.

Крім того, пошкоджено цивільний транспорт. Рятувальники оперативно ліквідували пожежі.

За попередніми даними, під час атаки на Одеську область 5 березня минулося без постраждалих.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1471-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Одеська ОВА

