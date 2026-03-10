Атака на Харків: дрон влучив між будинками, серед постраждалих – дитина
У ніч проти 10 березня російські війська атакували Харків ударними безпілотниками.
Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.
Атака на Харків 10 березня: що відомо
За його словами, один із ворожих безпілотників влучив у приватний сектор Холодногірського району Харкова.
Унаслідок атаки на Харків пошкоджено приватні житлові будинки та господарські споруди.
Згодом російські війська завдали ще одного удару по цьому ж району міста. Другий дрон влучив у дорогу між будинками у приватному секторі.
Після повторної атаки на Харків стало відомо про постраждалих.
За останніми даними, кількість поранених зросла до чотирьох, серед них 10-річна дівчинка.
Наразі на місці працюють рятувальники, медики та комунальні служби, які обстежують територію та ліквідовують наслідки атаки.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1476-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.