У ніч проти 10 березня російські війська атакували Харків ударними безпілотниками.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

Атака на Харків 10 березня: що відомо

За його словами, один із ворожих безпілотників влучив у приватний сектор Холодногірського району Харкова.

Унаслідок атаки на Харків пошкоджено приватні житлові будинки та господарські споруди.

Згодом російські війська завдали ще одного удару по цьому ж району міста. Другий дрон влучив у дорогу між будинками у приватному секторі.

Після повторної атаки на Харків стало відомо про постраждалих.

За останніми даними, кількість поранених зросла до чотирьох, серед них 10-річна дівчинка.

Наразі на місці працюють рятувальники, медики та комунальні служби, які обстежують територію та ліквідовують наслідки атаки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1476-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

