Сьогодні, 11 березня, російські ударні дрони атакували райвідділок поліції у Шостці, що на Сумщині. Внаслідок удару постраждали поліціянти.

Про це на зустрічі з журналістами повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Удар по райвідділку у Шостці 11 березня

За словами міністра, внаслідок російської атаки знищено будівлю райуправління поліції. Понад 22 співробітники дістали поранення.

Також Клименко розповів, що лише в 10 км від Нікополя Дніпропетровської області росіяни тренуються пілотувати дрони, запускаючи їх по мирному населенню.

— Є інформація, що там на базовій загальновійськовій підготовці росіяни тренуються запускати дрони. По мирному населенню. Окремо б’ють дронами, окремо — артилерією, — розповів голова МВС.

Також ворог атакує Семенівку Чернігівської області — найпівнічніший районний центр України. Російські окупанти знищують все в 20-кілометровій зоні від кордону. Однією з цілей ворога є адміністративні будівлі, щоб органи влади не мали можливості працювати.

За словами Ігоря Клименка, лише за минулі вихідні підрозділи ДСНС від ворожих ударів втратили сім одиниць транспорту.

Раніше аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомляли, що російські війська імітують наступ у прикордонних районах на півночі України, намагаючись переконати Захід, що фронт нібито слабне.

Аналітики DeepState розповіли, скільки території окупувала Росія у лютому.

