Марта Бондаренко, редакторка стрічки
1 хв.
Пролунав вибух у Конотопі: ворог атакував дронами
Ввечері 11 березня пролунав вибух у Конотопі, що на Сумщині.
Про це повідомив міський голова Конотопа Артем Семеніхін.
Вибух у Конотопі 11 березня: що відомо
Так, о 20:30 міський голова повідомив про Шахед у напрямку Конотопа.
— Продовжує нарізати круги. Дрон, ймовірно, під безпосереднім управлінням, — сказав Артем Семеніхін.
