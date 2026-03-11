Ввечері 11 березня пролунав вибух у Конотопі, що на Сумщині.

Про це повідомив міський голова Конотопа Артем Семеніхін.

Вибух у Конотопі 11 березня: що відомо

Так, о 20:30 міський голова повідомив про Шахед у напрямку Конотопа.

— Продовжує нарізати круги. Дрон, ймовірно, під безпосереднім управлінням, — сказав Артем Семеніхін.

