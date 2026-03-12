Вночі 12 березня ворог атакував Менську громаду Корюківського району Чернігівської області ударними БпЛА.

Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій та Менській міській раді.

Атака на Менську громаду 12 березня: що відомо

За даними міськради, росіяни атакували Менську громаду після 01:00 ночі. Через падіння ворожого безпілотника загорівся житловий будинок і господарська споруда.

Ще один будинок було пошкоджено.

Підрозділи ДСНС оперативно ліквідували пожежу.

Унаслідок атаки на Менську громаду загинула дівчина 2010 року народження. Її батьки дістали травми та були госпіталізовані.

Також психологи ДСНС надали допомогу шістьом людям.

Сьогодні 12 березня у Менській громаді оголосили день жалоби за загиблою дитиною.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1478-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото : ДСНС

