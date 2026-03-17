РФ атакувала південь Одеської області, внаслідок чого було пошкоджено обʼєкти енергетичної, промислової та портової інфраструктури.

Атака Одещини вночі 17 березня

Як повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, внаслідок нічної атаки по півдню Одещини пошкоджено обʼєкти енергетичної, промислової та портової інфраструктури.

Постраждали території підприємств та частина обладнання. На місцях виникли пожежі, які оперативно ліквідували рятувальники. На щастя, загиблих та постраждалих немає.

Зараз дивляться

У звʼязку з атакою спостерігаються перебої з електропостачанням в окремих населених пунктах. Критична інфраструктура переведена на резервне живлення.

Як повідомили у ДСНС України, на півдні уражено баржу, що використовувалась у виробничих процесах, а також пошкоджено господарські будівлі одного з портів.

Нагадаємо, що вночі 17 березня російські окупанти запустили 178 ударних безпілотників типу Shahed, Гербера, Італмас.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 483-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Олег Кіпер

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.