У Словʼянську чоловік відкрив вогонь під час перевірки документів: загинув поліцейський
- У Словʼянську під час перевірки документів у підозрілого чоловіка той відкрив вогонь по наряду поліції.
- Внаслідок цього загинув капітан поліції Олег Захаренко, старший дільничний офіцер поліції відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції.
- Наразі тривають заходи із затримання зловмисника, який втік з місця події.
У Словʼянську вбили поліцейського, наразі правоохоронці працюють на місці інциденту та розшукують зловмисника, який втік з місця події.
Вбивство поліцейського у Словʼянську
Правоохоронці працюють на місці вбивства поліцейського у Словʼянську, повідомляє Національна поліція України.
Подія сталася сьогодні близько 11:30. Під час перевірки документів у підозрілого чоловіка той відкрив вогонь по наряду поліції.
Від отриманих вогнепальних поранень на місці загинув капітан поліції Олег Захаренко, старший дільничний офіцер поліції відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції.
Зловмисник втік. Тривають заходи щодо його затримання. На місці працюють всі профільні служби.
Нагадаємо, що 27 січня очільник Національної поліції України Іван Вигівський повідомив, що в Черкаській області чоловік, якого розшукували за вчинення вбивства, під час затримання відкрив прицільний вогонь по правоохоронцях.
Унаслідок стрілянини загинули четверо поліцейських, п’ятий був госпіталізований. Нападника ліквідували спецпризначенці.