У Словʼянську вбили поліцейського, наразі правоохоронці працюють на місці інциденту та розшукують зловмисника, який втік з місця події.

Вбивство поліцейського у Словʼянську

Правоохоронці працюють на місці вбивства поліцейського у Словʼянську, повідомляє Національна поліція України.

Подія сталася сьогодні близько 11:30. Під час перевірки документів у підозрілого чоловіка той відкрив вогонь по наряду поліції.

Зараз дивляться

Від отриманих вогнепальних поранень на місці загинув капітан поліції Олег Захаренко, старший дільничний офіцер поліції відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції.

Зловмисник втік. Тривають заходи щодо його затримання. На місці працюють всі профільні служби.

Нагадаємо, що 27 січня очільник Національної поліції України Іван Вигівський повідомив, що в Черкаській області чоловік, якого розшукували за вчинення вбивства, під час затримання відкрив прицільний вогонь по правоохоронцях.

Унаслідок стрілянини загинули четверо поліцейських, п’ятий був госпіталізований. Нападника ліквідували спецпризначенці.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.