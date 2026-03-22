Вибухи в Комишувасі: РФ скинула КАБи на селище, є загиблий
Вибухи в Комишувасі Запорізького району прогриміли вдень 22 березня під час удару керованими авіабомбами.
Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
Вибухи в Комишувасі 22 березня: що відомо
Під час вибухів у Комишувасі сьогодні, 22 березня, зруйновані приватні будинки та нежитлові споруди. Також виникла пожежа.
Наразі відомо, що під час вибухів у Комишувасі 22 березня загинув 53-річний чоловік.
На місці працюють екстрені служби, які ліквідовують наслідки обстрілу.
Інформація щодо пошкоджень та постраждалих уточнюється.
Нагадаємо, що зранку 22 березня пролунали також вибухи в Запоріжжі.
Тоді ОВА повідомляла так само про загрозу атаки керованими авіабомбами.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 488-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Фото: Запорізька ОВА