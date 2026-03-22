Вибухи в Комишувасі Запорізького району прогриміли вдень 22 березня під час удару керованими авіабомбами.

Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Вибухи в Комишувасі 22 березня: що відомо

Під час вибухів у Комишувасі сьогодні, 22 березня, зруйновані приватні будинки та нежитлові споруди. Також виникла пожежа.

Зараз дивляться

Наразі відомо, що під час вибухів у Комишувасі 22 березня загинув 53-річний чоловік.

На місці працюють екстрені служби, які ліквідовують наслідки обстрілу.

Інформація щодо пошкоджень та постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, що зранку 22 березня пролунали також вибухи в Запоріжжі.

Тоді ОВА повідомляла так само про загрозу атаки керованими авіабомбами.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 488-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Запорізька ОВА

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.