Вибухи у Бучі 23 вересня повторно прогриміли ввечері – ЗМІ
Вибухи у Бучі пролунали пізно ввечері понеділка 23 березня.
Про це повідомляють ЗМІ та соцмережі.
Вибухи у Бучі 23 березня: які наслідки
– В Бучі на Київщині знову пролунав потужний вибух, – йдеться у повідомленні.
Офіційного підтвердження цієї інформації поки немає.
Нагадаємо, вранці 23 березня в Бучі на Київщині поблизу багатоквартирного житлового будинку вибухнув невідомий предмет.
Після прибуття на місце поліції та рятувальників неподалік здетонував ще один невідомий пристрій. Унаслідок вибуху двоє правоохоронців зазнали поранень і були госпіталізовані.
Імовірним виконавцем теракту правоохоронці вважають громадянина України 2004 року народження, його затримали.
Слідство також володіє даними про інших осіб, які можуть бути причетні до злочину, і наразі тривають заходи для їх встановлення та затримання.
У Генеральній прокуратурі зазначають, що це може йтися про системну підривну діяльність російських спецслужб, спрямовану на атаки проти правоохоронців, військових та цивільної безпеки в Україні.