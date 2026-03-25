Вибухи у Харкові прогриміли, коли російські війська атакували місто ударними безпілотниками.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

Вибухи у Харкові 25 березня: що відомо

Російські війська завдали ударів по Холодногірському та Новобаварському районах міста.

У Холодногірському районі зафіксовано влучання поруч із житловим будинком.

Унаслідок атаки загорілися автомобілі — дев’ять машин пошкоджено, ще три знищено повністю.

Також вибито вікна у квартирах багатоповерхівок. Є постраждалі.

У Новобаварському районі удар прийшовся по території приватного сектору.

Пошкоджено газову мережу, виникла пожежа на даху житлового будинку. Крім того, вибито вікна у кількох приватних і багатоквартирних будинках.

Станом на зараз відомо про чотирьох поранених. На місцях працюють усі екстрені служби.

Водночас у повітрі поблизу Харкова фіксують ворожі безпілотники типу Shahed, тому мешканців закликають перебувати в укриттях.

