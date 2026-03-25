Вибухи в Харкові: російський дрон влучив у багатоповерхівку, є поранені
Вибухи у Харкові прогриміли, коли російські війська атакували місто ударними безпілотниками.
Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.
Вибухи у Харкові 25 березня: що відомо
Російські війська завдали ударів по Холодногірському та Новобаварському районах міста.
У Холодногірському районі зафіксовано влучання поруч із житловим будинком.
Унаслідок атаки загорілися автомобілі — дев’ять машин пошкоджено, ще три знищено повністю.
Також вибито вікна у квартирах багатоповерхівок. Є постраждалі.
У Новобаварському районі удар прийшовся по території приватного сектору.
Пошкоджено газову мережу, виникла пожежа на даху житлового будинку. Крім того, вибито вікна у кількох приватних і багатоквартирних будинках.
Станом на зараз відомо про чотирьох поранених. На місцях працюють усі екстрені служби.
Водночас у повітрі поблизу Харкова фіксують ворожі безпілотники типу Shahed, тому мешканців закликають перебувати в укриттях.