Російські війська 7 квітня атакували Прилуки та Новгород-Сіверський на Чернігівщині. На місцях ударів вирують пожежі. Є постраждалі.

Про це повідомив керівник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

За його словами, на місцях ударів працюють рятувальники і всі необхідні служби. Попередньо, є поранені — інформація про постраждалих уточнюється.

У поліції Чернігівської області повідомили, що росіяни атакували Прилука та Новгород-Сіверський ударними дронами.

Атака на Прилуки 7 квітня

Як повідомляє Суспільне.Чернігів, у Прилуках пролунало три вибухи.

Внаслідок атаки горить другий поверх будівлі Прилуцької міськради. Відомо, що під час удару у будівлі проходило засідання виконавчого комітету міської ради.

За попередньою інформацією від рятувальників ДСНС, внаслідок ворожої атаки на Прилуки постраждали п’ять осіб.

Атака на Новгород-Сіверський

Близько 09:30 ворожий безпілотник атакував Новгород-Сіверський. Удар прийшовся по будівлі державної податкової інспекції. Вибуховою хвилею пошкоджено фасади прилеглих житлових будинків та приватний автотранспорт, повідомив начальник Новогород-Сіверської районної військової адміністрації Олександр Селіверстов.

За його словами, інформація щодо постраждалих уточнюється.

На місцях ворожих атак працюють слідчо-оперативні групи поліції, рятувальники та медики. Поліцейські документують наслідки обстрілів, фіксують руйнування та збирають докази воєнних злочинів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 504-ту добу.

