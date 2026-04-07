РФ вдарила по Прилуках на Чернігівщині: є поранені, у міськраді спалахнула пожежа
Російські війська 7 квітня атакували Прилуки та Новгород-Сіверський на Чернігівщині. На місцях ударів вирують пожежі. Є постраждалі.
Про це повідомив керівник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.
За його словами, на місцях ударів працюють рятувальники і всі необхідні служби. Попередньо, є поранені — інформація про постраждалих уточнюється.
У поліції Чернігівської області повідомили, що росіяни атакували Прилука та Новгород-Сіверський ударними дронами.
Атака на Прилуки 7 квітня
Як повідомляє Суспільне.Чернігів, у Прилуках пролунало три вибухи.
Внаслідок атаки горить другий поверх будівлі Прилуцької міськради. Відомо, що під час удару у будівлі проходило засідання виконавчого комітету міської ради.
За попередньою інформацією від рятувальників ДСНС, внаслідок ворожої атаки на Прилуки постраждали п’ять осіб.
Атака на Новгород-Сіверський
Близько 09:30 ворожий безпілотник атакував Новгород-Сіверський. Удар прийшовся по будівлі державної податкової інспекції. Вибуховою хвилею пошкоджено фасади прилеглих житлових будинків та приватний автотранспорт, повідомив начальник Новогород-Сіверської районної військової адміністрації Олександр Селіверстов.
За його словами, інформація щодо постраждалих уточнюється.
На місцях ворожих атак працюють слідчо-оперативні групи поліції, рятувальники та медики. Поліцейські документують наслідки обстрілів, фіксують руйнування та збирають докази воєнних злочинів.
