РФ атакує Херсон дронами: постраждали медики швидкої допомоги
Російські агресори увечері 7 квітня атакували дроном швидку допомогу у Дніпровському районі Херсона.
Про це повідомляє Херсонська ОДА.
Атака на Херсон 7 квітня: що відомо
Зазначається, що росіяни атакували Херсон з дрона близько 18:50. Окупанти поцілили в авто швидкої допомоги.
– Внаслідок ворожого удару постраждали троє медиків: 48-річна жінка та чоловіки віком 24 та 42 роки. Вони дістали контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми. Постраждалих доставили до лікарні у середньому стані тяжкості, – йдеться у повідомленні.
Пізніше в ОДА уточнили, що орієнтовно о 18 годині в Дніпровському районі Херсона постраждали ще двоє медиків – 26-річний лікар та 25-річна лікарка, які потрапили під ворожий удар, коли йшли додому.
– У них діагностували вибухові травми та уламкові поранення. Потерпілі лікуватимуться амбулаторно, – сказано в заяві.
Зауважимо, що місто знаходиться під російськими обстрілами від самого ранку.
В ОДА повідомляли, що росіяни перетворили звичайний день у Корабельному районі Херсона на пекло для людей.
– Близько пів години окупанти безперервно били по житловій забудові. Через численні прильоти пошкоджено крамницю, аптеку та квартири у багатоповерхівках. Кількість загиблих через російські удари по Корабельному району Херсона зросла до чотирьох, – сказано в повідомленні.
Також медична допомога знадобилась жительці Степанівки, яка зранку постраждала через російський авіаудар.
Повідомляється, що 41-річну жінку, в якої діагностували уламкові поранення руки, контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми, доставили на швидкій у середньому стані тяжкості.
Окремо відомо про 28-річну херсонку, яка дістала контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми під час обстрілу Корабельного району Херсона.
Її стан медики оцінили як середнього ступеня тяжкості.
Нагадаємо, 4 квітня окупанти обстріляли зупинку у Херсоні. Одна жінка загинула, також є поранені.