Вибухи у Києві прогриміли під час повітряної тривоги, оголошеної через загрозу ворожих безпілотників.

Про вибухи повідомляють місцеві ЗМІ та моніторингові канали.

Вибухи у Києві 10 квітня: що відомо

Перед тим як у столиці прогриміли вибухи, Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух ворожих БпЛА у напрямку Київщини.

Зараз дивляться

Згодом місцеві жителі почули вибухи у Києві.

Наразі офіційна інформація про причини вибухів та їхні наслідки не надходила.

Даних про постраждалих чи руйнування також поки немає.

У Київській міській державній адміністрації закликали мешканців негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 507-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.