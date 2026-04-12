Уранці 12 квітня російські війська здійснили атаку на Золочів Харківської області, попри оголошене перемир’я на Великдень.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Атака на Золочів 12 квітня: що відомо

Зранку 12 квітня російська армія завдала удару безпілотниками по селищу Золочів на Харківщині.

Унаслідок атаки на Золочів постраждали місцеві жителі, йдеться у повідомленні.

— Цивільний чоловік зазнав опіків, 63-річна жінка дістала гостру реакцію на стрес. Внаслідок влучань пошкоджено дах магазину, паркан приватного домоволодіння, – зазначають у поліції Харківської області.

Правоохоронці розпочали кримінальне розслідування за фактом скоєння воєнного злочину (ст. 438 КК України).

Нагадаємо, під час перемир’я на Великдень 2026 року окупанти вбили 4 полонених на Харківщині. Правоохоронні органи кваліфікують дії російських військових за ч. 2 ст. 438 КК України — жорстоке поводження з військовополоненими, що спричинило їх загибель.

Попри оголошене перемир’я Росія продовжує порушути тишу. Зокрема, вночі 12 квітня армія РФ атакувала карету швидкої медичної допомоги у Глухівській громаді Сумської області.

Унаслідок влучання у автомобіль швидкої допомоги постраждали троє медиків. Наразі їхньому життю нічого не загрожує.

Фото: поліція Харківської області

