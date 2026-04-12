Атака на Золочів на Великдень 2026: після влучань дронів двоє постраждалих
Уранці 12 квітня російські війська здійснили атаку на Золочів Харківської області, попри оголошене перемир’я на Великдень.
Про це повідомляє поліція Харківської області.
Атака на Золочів 12 квітня: що відомо
Зранку 12 квітня російська армія завдала удару безпілотниками по селищу Золочів на Харківщині.
Унаслідок атаки на Золочів постраждали місцеві жителі, йдеться у повідомленні.
— Цивільний чоловік зазнав опіків, 63-річна жінка дістала гостру реакцію на стрес. Внаслідок влучань пошкоджено дах магазину, паркан приватного домоволодіння, – зазначають у поліції Харківської області.
Правоохоронці розпочали кримінальне розслідування за фактом скоєння воєнного злочину (ст. 438 КК України).
Нагадаємо, під час перемир’я на Великдень 2026 року окупанти вбили 4 полонених на Харківщині. Правоохоронні органи кваліфікують дії російських військових за ч. 2 ст. 438 КК України — жорстоке поводження з військовополоненими, що спричинило їх загибель.
Попри оголошене перемир’я Росія продовжує порушути тишу. Зокрема, вночі 12 квітня армія РФ атакувала карету швидкої медичної допомоги у Глухівській громаді Сумської області.
Унаслідок влучання у автомобіль швидкої допомоги постраждали троє медиків. Наразі їхньому життю нічого не загрожує.
Фото: поліція Харківської області