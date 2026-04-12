Вночі 12 квітня російський ворог атакував автомобіль швидкої медичної допомоги у Глухівській громаді, що на Сумщині.

Про це повідомив керівник Сумської ОВА Олег Григоров.

Атака на медиків на Сумщині

За словами Олега Григорова, російський безпілотник влучив у автомобіль швидкої допомоги. Поранення дістали троє медиків. Їм оперативно надали допомогу. Загрози їхньому життю немає.

Нагадаємо, що 10 квітня російський дрон вдарив у житлову багатоповерхівку у Сумах, травмована 88-річна жінка.

Раніше СБУ та Офіс генпрокурора повідомили, що вдалося ідентифікувати вісьмох представників вищого командного складу Збройних сил РФ, які організували ракетний удар по Сумах 13 квітня 2025 року. Тоді внаслідок атаки загинули 35 людей, серед них двоє дітей. Ще 125 осіб отримали поранення, зокрема 22 дитини.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 509-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

