Безпілотники атакували хімічний завод Апатит, розташований у російському місті Череповець. Там зафіксували щонайменше два влучання ударними дронами.

Про це повідомляє губернатор Вологодської області Георгій Філімонов з посиланням на Міністерство оборони Росії та Telegram-канал Astra.

Аналіз відкритих даних вказує на ймовірне ураження об’єктів заводу Апатит в Череповці. Кадри з місця події, зняті біля шостого контрольно-пропускного пункту, фіксують наслідки атаки. Там помітили щонайменше дві пожежі безпосередньо на промисловому майданчику азотного комплексу.

Масштаб пошкоджень на АТ Апатит може бути критичним через специфіку хімічного виробництва. Про небезпеку опосередковано свідчать заклики у міських чатах: жителям радять не виходити на вулицю без марлевих пов’язок, зробити запаси води та максимально герметизувати оселі.

За словами губернатора Вологодської області, російські війська збили 13 безпілотників на підльоті до проммайданчика Череповця. Він зазначив, що фахівці екстрених служб працюють на місці падіння уламків.

Череповецький Апатит є ключовим активом групи ФосАгро та одним із найпотужніших хімічних вузлів Росії.

Підприємство має статус найбільшого в Європі виробника фосфоровмісних добрив, а також сірчаної та фосфорної кислот. Крім того, завод займає провідні позиції в РФ за обсягами випуску аміаку, селітри та комплексних NPK-добрив.

Ключовими бенефіціарами підприємства є колишній сенатор Ради Федерації Росії Андрій Гур’єв та його син. Обидва потрапили під персональні санкції США, Європейського Союзу та Великої Британії невдовзі після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Хімзавод у Череповці виробляє продукцію, що може використовуватися у військових цілях. Окрім добрив, кластер випускає сірчану кислоту, аміак та аміачну селітру — компоненти подвійного призначення, затребувані у виробництві озброєння.

За даними з відкритих джерел, у березні 2026 року череповецький об’єкт АТ Апатит уже ставав ціллю атаки українських безпілотників, про що тоді масово повідомляли жителі міста.

