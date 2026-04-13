СБУ затримала агентку РФ, яка в онлайн-режимі коригувала масовану атаку по Харкову 2 квітня.

Масована атака по Харкову 2 квітня: СБУ викрила коригувальницю

Контррозвідка Служби безпеки затримала ворожу коригувальницю масштабного обстрілу Харкова 2 квітня 2026 року. Зловмисниця в режимі реального часу наводила по місту нові російські реактивні дрони-камікадзе типу Герань-3.

Співробітники СБУ затримали фігурантку “на гарячому” в міському парку, коли вона проводила відеотрансляцію другої хвилі ударів БпЛА по житловій забудові обласного центру.

На місці події у жінки вилучили смартфон із віддаленим доступом для російських спецслужбістів. За допомогою нього росіяни наводили Герані по багатоквартирних будинках харків’ян.

Під час розслідування було встановлено, що коригуванням повітряного нападу займалася завербована ворогом місцева жителька. До уваги окупантів вона потрапила через власні проросійські коментарі у Telegram-каналах.

За інструкціями куратора з РФ агентка одразу після нічної атаки прифронтового міста відправилась фіксувати наслідки атак.

Того ж дня вона отримала наступне завдання: зняти на відео у світлий час доби польоти російських дронів під час ударів по Харкову.

У такий спосіб РФ намагалася оцінити ефективність своїх безпілотників та зафіксувати позиції української ППО.

Встановлено, що агентка отримала від куратора орієнтовні напрямки повітряних атак, щоб завчасно прибути “на позицію” і зробити онлайн-фіксацію обстрілу.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисниця знаходиться під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Джерело : СБУ

