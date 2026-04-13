Вибухи у Дніпровському районі Дніпропетровської області пролунали під час повітряної тривоги вранці 13 квітня.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

Оновлено о 10:36

Вибухи у Дніпровському районі 13 квітня: що відомо

Унаслідок атаки на Дніпропетровський район сьогодні, 13 квітня, зафіксовано пошкодження інфраструктури. Також на місці виникла пожежа.

Наразі інформація щодо можливих загиблих та поранених уточнюється.

На місці працюють екстрені служби.

Рятувальники ліквідовують наслідки атаки та з’ясовують масштаби руйнувань.

Відомо, що під час атаки у Дніпрі постраждала 63-річна жінка. Медики надають необхідну допомогу.

За даними обласної влади, протягом минулої доби ворог близько 10 разів бив по двох районах регіону.

Зокрема, на Синельниківщині під удари потрапили Слов’янська та Васильківська громади, де внаслідок обстрілів загорілися приватні будинки.

На Нікопольщині російські війська атакували Нікополь, Марганецьку, Покровську та Червоногригорівську громади. Там пошкоджено багатоповерхові будинки.

Попри інтенсивність атак, за попередніми даними, минулої доби минулося без постраждалих.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 510-ту добу.

