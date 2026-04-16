У Києві після другої годині ночі пролунали вибухи – під атакою ворога опинились 5 районів столиці. Наразі відомо про 4 загиблих та 45 постраждалих.

Вибухи у Києві 16 квітня: що відомо

Станом на 5:00, РФ атакувала Подільський, Оболонський, Дніпровський, Деснянський та Шевченковський райони, повідомив міський голова Віталій Кличко.

За інформацією начальника Київської міської військової адміністрації внаслідок вибухів у Києві загинуло 4 людини, серед них – дитина.

Також відомо про 45 постраждалих – 26 із них медики госпіталізували, іншим надали допомогу на місці та амбулаторно, зокрема, двом дітям.

У Подільському районі вранці 16 квітня буквально влетів у 18-ти поверхівку.

– Летів дуже низько. Екстрені служби прямують на місце, – повідомив Віталій Кличко.

Внаслідок нічної атаки РФ сталося влучання в нежитлову будівлю у цьому ж районі.

Також відбулося падіння уламків на кількох локаціях. На одній із них, у житловому будинку, сталася пожежа на першому поверсі. В іншій багатоповерхівці пошкоджені вікна. Також уламки частково зруйнували триповерхову будівлю міні-готелю та пошкодили прилеглі будинки.

Сталося влучання уламків ракети в 6 поверх 16-поверхового житлового будинку. Без займання.

Водночас під завалами одного з будинків було виявлено 2 загиблих, одна з яких дитина 12 років, ще 3 особи отримали поранення склом.

В Оболонському районі було пошкоджено офісну будівлю з подальшим горінням конструкцій та припаркованих автомобілів.

За інформацією ДСНС України, 2 людини загинули, також постраждали 6 осіб, з яких 4 працівники швидкої допомоги та 2 працівники поліції, які прибули на місце.

У Дніпровському районі виявили уламки ракети на відкритій території. Обійшлось без постраждалих.

У Деснянському районі внаслідок падіння уламків ракети сталося загоряння в двоповерховому житловому будинку. На щастя, без постраждалих.

За даними медиків, у столиці загинули двоє людей — 12-річний хлопчик та 35-річна жінка. Постраждали наразі 18 мешканців міста. Медики госпіталізували 11 постраждалих. Іншим — надали допомогу на місці та амбулаторно.

Екстрені служби продовжують працювати на місцях та ліквідовувати наслідки атаки.

У Шевченківському районі, уламки ракети також упали на двох локаціях – на території біля житлового будинку та на дитячому майданчику за іншою адресою. Без пожеж.

Нагадаємо, що протягом дня 15 квітня Росія атакувала Україну 382 ракетами та дронами, зокрема вибухи пролунали в Одесі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1513-ту добу.

