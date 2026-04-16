Вибухи в Києві: 5 районів під атакою, пожежі та загиблі, зокрема дитина
- У Києві вночі та вранці 16 квітня пролунали вибухи - зафіксовані руйнування у Подільському, Оболонському, Шевченківському та Деснянському районах.
- Також у Дніпровському районі уламки ракети впали на відкритій території.
- Відомо про 5 загиблих, серед них дитина, ще 45 людей постраждали.
У Києві після другої годині ночі пролунали вибухи – під атакою ворога опинились 5 районів столиці. Наразі відомо про 4 загиблих та 45 постраждалих.
Вибухи у Києві 16 квітня: що відомо
Станом на 5:00, РФ атакувала Подільський, Оболонський, Дніпровський, Деснянський та Шевченковський райони, повідомив міський голова Віталій Кличко.
За інформацією начальника Київської міської військової адміністрації внаслідок вибухів у Києві загинуло 4 людини, серед них – дитина.
Також відомо про 45 постраждалих – 26 із них медики госпіталізували, іншим надали допомогу на місці та амбулаторно, зокрема, двом дітям.
У Подільському районі вранці 16 квітня буквально влетів у 18-ти поверхівку.
– Летів дуже низько. Екстрені служби прямують на місце, – повідомив Віталій Кличко.
Внаслідок нічної атаки РФ сталося влучання в нежитлову будівлю у цьому ж районі.
Також відбулося падіння уламків на кількох локаціях. На одній із них, у житловому будинку, сталася пожежа на першому поверсі. В іншій багатоповерхівці пошкоджені вікна. Також уламки частково зруйнували триповерхову будівлю міні-готелю та пошкодили прилеглі будинки.
Сталося влучання уламків ракети в 6 поверх 16-поверхового житлового будинку. Без займання.
Водночас під завалами одного з будинків було виявлено 2 загиблих, одна з яких дитина 12 років, ще 3 особи отримали поранення склом.
В Оболонському районі було пошкоджено офісну будівлю з подальшим горінням конструкцій та припаркованих автомобілів.
За інформацією ДСНС України, 2 людини загинули, також постраждали 6 осіб, з яких 4 працівники швидкої допомоги та 2 працівники поліції, які прибули на місце.
У Дніпровському районі виявили уламки ракети на відкритій території. Обійшлось без постраждалих.
У Деснянському районі внаслідок падіння уламків ракети сталося загоряння в двоповерховому житловому будинку. На щастя, без постраждалих.
За даними медиків, у столиці загинули двоє людей — 12-річний хлопчик та 35-річна жінка. Постраждали наразі 18 мешканців міста. Медики госпіталізували 11 постраждалих. Іншим — надали допомогу на місці та амбулаторно.
Екстрені служби продовжують працювати на місцях та ліквідовувати наслідки атаки.
У Шевченківському районі, уламки ракети також упали на двох локаціях – на території біля житлового будинку та на дитячому майданчику за іншою адресою. Без пожеж.
Нагадаємо, що протягом дня 15 квітня Росія атакувала Україну 382 ракетами та дронами, зокрема вибухи пролунали в Одесі.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1513-ту добу.
