У Києві після другої годині ночі пролунали вибухи – під атакою ворога опинились 5 районів столиці. Наразі відомо про 4 загиблих та 48 постраждалих.

Вибухи у Києві 16 квітня: що відомо

Станом на 5:00 РФ атакувала Подільський, Оболонський, Дніпровський, Деснянський та Шевченковський райони, повідомив міський голова Віталій Кличко.

За інформацією начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка, внаслідок вибухів у Києві загинуло 4 людини, серед них – дитина.

Також відомо про 48 постраждалих – 26 із них медики госпіталізували, іншим надали допомогу на місці та амбулаторно, зокрема двом дітям.

У Подільському районі вранці 16 квітня дрон буквально влетів у 18-поверхівку.

– Летів дуже низько. Екстрені служби прямують на місце, – повідомив Віталій Кличко.

Також відбулося влучання у нежитлову будівлю та падіння уламків на кількох локаціях у цьому ж районі.

На одній із них, у житловому будинку, сталася пожежа на першому поверсі.

В іншій багатоповерхівці пошкоджені вікна. Уламки частково зруйнували триповерхову будівлю мініготелю та пошкодили прилеглі будинки.

Також сталося влучання уламків ракети в 6-й поверх 16-поверхового житлового будинку. Без займання.

Під завалами одного з будинків було виявлено 2 загиблих, зокрема дитина 12 років, ще 3 особи отримали поранення склом.

В Оболонському районі було пошкоджено офісну будівлю з подальшим горінням конструкцій та припаркованих автомобілів.

За інформацією ДСНС України, 2 людини загинули, також постраждали 6 осіб, з яких 4 працівники швидкої допомоги та 2 працівники поліції, які прибули на місце.

У Дніпровському районі виявили уламки ракети на відкритій території. Обійшлось без постраждалих.

У Деснянському районі внаслідок падіння уламків ракети сталося загоряння в двоповерховому житловому будинку. На щастя, без постраждалих.

У Шевченківському районі уламки ракети упали на двох локаціях – на території біля житлового будинку та на дитячому майданчику за іншою адресою. Без пожеж.

Екстрені служби продовжують працювати на місцях та ліквідовувати наслідки атаки.

Нагадаємо, протягом дня 15 квітня Росія атакувала Україну 382 дронами та ракетами, зокрема вибухи пролунали в Одесі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1513-ту добу.

