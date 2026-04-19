Уранці 19 квітня очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що за минулу добу в Миколаївській області було збито або приглушено вісім ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів.

Нагадаємо, 19 квітня вибухи лунали також у селищі Балабине Запорізької області.

Повітряну тривогу оголосили через загрозу застосування керованих авіаційних бомб і активність ворожої тактичної авіації.

Російська армія атакувала селище КАБами, внаслідок чого поранення дістали троє жінок віком 59, 63 та 85 років.

Крім того, було пошкоджено приватні житлові будинки, автомобілі та гаражі.