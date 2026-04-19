Анна Прокопчук, редакторка стрічки новин
Вибух у Миколаєві: до міста з сусідньої Херсонщини летів дрон
У Миколаєві пролунав вибух після оголошення повітряної тривоги.
Про це повідомляє Суспільне.
Вибух у Миколаєві 19 квітня: що відомо
За інформацією Суспільного, вибух у Миколаєві пролунав після 12:00.
Об 11:54 у місті оголосили повітряну тривогу.
Перед цим Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух російського безпілотника з Херсонщини у бік Миколаївської області.
