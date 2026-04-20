Погрожував ножем та поранив дитину: в Одесі затримали озброєного чоловіка
В Одесі правоохоронці затримали чоловіка з ножем, який погрожував перехожим людям та завдав тілесних ушкоджень дитині.
Про це повідомляє Патрульна поліція України.
За інформацією правоохоронців, вчора, 19 квітня, надійшло повідомлення про агресивного чоловіка, який погрожував громадянам ножем та завдав тілесних ушкоджень дитині.
Як розповіли в поліції, дитину ушпиталили лікарі швидкої медичної допомоги, а патрульні почали обстежувати навколишню територію.
Згодом правоохоронцям вдалося встановити місцеперебування чоловіка. Правопорушник заховався на території приватного будинку.
У поліції стверджують, під час спілкування чоловік поводився агресивно, мав явні ознаки сп’яніння та продовжував висловлювати погрози. Правоохоронці затримали його із застосуванням фізичної сили та кайданків.
Згодом у поліції перевірили інформацію про чоловіка та дізналися, що він вважається особою, яка самовільно залишила військову частину. Його передали військовій службі правопорядку.
У поліції додали, що слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) чинного Кримінального кодексу України.