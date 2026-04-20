В Одесі правоохоронці затримали чоловіка з ножем, який погрожував перехожим людям та завдав тілесних ушкоджень дитині.

Про це повідомляє Патрульна поліція України.

Затримання озброєного чоловіка в Одесі

За інформацією правоохоронців, вчора, 19 квітня, надійшло повідомлення про агресивного чоловіка, який погрожував громадянам ножем та завдав тілесних ушкоджень дитині.

Як розповіли в поліції, дитину ушпиталили лікарі швидкої медичної допомоги, а патрульні почали обстежувати навколишню територію.

Згодом правоохоронцям вдалося встановити місцеперебування чоловіка. Правопорушник заховався на території приватного будинку.

У поліції стверджують, під час спілкування чоловік поводився агресивно, мав явні ознаки сп’яніння та продовжував висловлювати погрози. Правоохоронці затримали його із застосуванням фізичної сили та кайданків.

Згодом у поліції перевірили інформацію про чоловіка та дізналися, що він вважається особою, яка самовільно залишила військову частину. Його передали військовій службі правопорядку.

У поліції додали, що слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) чинного Кримінального кодексу України.

