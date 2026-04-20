Поблизу міста Рівне стався потужний вибух, внаслідок чого є постраждалі люди.

Про це повідомляє поліція Рівненської області.

Вибух поблизу Рівного 20 квітня: які наслідки

За інформацією поліції, 20 квітня близько 13:00 на території підприємства, діяльність якого не пов’язана з хімічним виробництвом, стався вибух.

Після цього на місці спалахнула пожежа, яку вдалося локалізувати.

Відомо щонайменше про вісьмох постраждалих. Один із них перебуває у тяжкому стані.

Наразі вирішується питання щодо правової кваліфікації надзвичайної події.

На місці вибуху працюють екстрені служби та керівництво силових відомств. Всі обставини встановлюються.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 517-му добу.

