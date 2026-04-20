Поблизу Рівного стався вибух на підприємстві: є постраждалі
Поблизу міста Рівне стався потужний вибух, внаслідок чого є постраждалі люди.
Про це повідомляє поліція Рівненської області.
Вибух поблизу Рівного 20 квітня: які наслідки
За інформацією поліції, 20 квітня близько 13:00 на території підприємства, діяльність якого не пов’язана з хімічним виробництвом, стався вибух.
Після цього на місці спалахнула пожежа, яку вдалося локалізувати.
Відомо щонайменше про вісьмох постраждалих. Один із них перебуває у тяжкому стані.
Наразі вирішується питання щодо правової кваліфікації надзвичайної події.
На місці вибуху працюють екстрені служби та керівництво силових відомств. Всі обставини встановлюються.
