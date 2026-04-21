Ходив по ЖК з автоматом: у Києві затримали чоловіка, у його квартирі знайшли зброю
- У Києві затримали 37-річного чоловіка зі зброєю.
- Інцидент стався у житловому комплексі на вулиці Каховській.
У Києві поліцейські затримали 37-річного чоловіка, який пізно ввечері ходив житловим комплексом з автоматом.
Про це повідомили у поліції Києва.
Затримали чоловіка зі зброєю в ЖК у Києві: що відомо
За даними поліції, повідомлення про озброєного чоловіка надійшло до Дніпровського управління близько 23:10.
Заявники повідомили, що в одному з житлових комплексів на вулиці Каховській ходить чоловік зі зброєю.
На місце негайно прибули працівники полку поліції особливого призначення №1 та екіпаж патрульних.
Правоохоронці встановили квартиру, до якої зайшов підозрюваний, після чого затримали його в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Затриманим виявився 37-річний місцевий мешканець. У поліції зазначили, що чоловік перебував із ознаками сп’яніння. Також відомо, що житло в цьому комплексі він орендував.
Під час обшуку в оселі поліцейські виявили карабін Кольт М-4, мисливську рушницю Escort Magnum BTS12 та близько 200 набоїв.
Усю зброю та боєприпаси вилучили й направили на експертизу.
За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.
Інцидент стався всього за кілька днів після резонансного теракту в Києві 18 квітня.
Тоді озброєний нападник відкрив стрілянину в Голосіївському районі, внаслідок чого загинули семеро людей, ще 13 дістали поранення.
Після теракту в Голосіївському районі Києва, правоохоронці відкрили окреме кримінальне провадження щодо дій поліцейських, які під час нападу залишили дитину в небезпеці.
За словами генерального прокурора Руслана Кравченка, дії правоохоронців кваліфікували за статтею про службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки.
Фото: Поліція Києва