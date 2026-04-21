У Києві поліцейські затримали 37-річного чоловіка, який пізно ввечері ходив житловим комплексом з автоматом.

Про це повідомили у поліції Києва.

За даними поліції, повідомлення про озброєного чоловіка надійшло до Дніпровського управління близько 23:10.

Заявники повідомили, що в одному з житлових комплексів на вулиці Каховській ходить чоловік зі зброєю.

На місце негайно прибули працівники полку поліції особливого призначення №1 та екіпаж патрульних.

Правоохоронці встановили квартиру, до якої зайшов підозрюваний, після чого затримали його в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Затриманим виявився 37-річний місцевий мешканець. У поліції зазначили, що чоловік перебував із ознаками сп’яніння. Також відомо, що житло в цьому комплексі він орендував.

Під час обшуку в оселі поліцейські виявили карабін Кольт М-4, мисливську рушницю Escort Magnum BTS12 та близько 200 набоїв.

Усю зброю та боєприпаси вилучили й направили на експертизу.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Інцидент стався всього за кілька днів після резонансного теракту в Києві 18 квітня.

Тоді озброєний нападник відкрив стрілянину в Голосіївському районі, внаслідок чого загинули семеро людей, ще 13 дістали поранення.

Після теракту в Голосіївському районі Києва, правоохоронці відкрили окреме кримінальне провадження щодо дій поліцейських, які під час нападу залишили дитину в небезпеці.

За словами генерального прокурора Руслана Кравченка, дії правоохоронців кваліфікували за статтею про службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки.

Фото: Поліція Києва

Пов'язані теми:

