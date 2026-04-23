Стрілянина у Львові: поліцейські затримали чоловіка в одній із багатоповерхівок
У Львові затримали чоловіка, який відкрив стрілянину 23 квітня. Його доставили до спеціального лікувального закладу.
Про це повідомляє Поліція Львівської області.
Стрілянина у Львові 23 квітня: що відомо
За інформацією правоохоронців, 23 квітня близько 09:20 надійшло повідомлення про постріли, які чули жителі одного з багатоквартирних будинків на вулиці Грінченка у Львові.
Туди оперативно виїхала слідчо-оперативна група, оперативники карного розшуку, спецпризаченці та співробітники інших підрозділів поліції Львівщини, а також патрульні.
За даними поліції, стріляв 34-річний чоловік – житель однієї з квартир будинку, який має ментальні порушення.
Зазначається, що він здійснив постріли в оселі з револьвера системи Флобер. Коли чоловік побачив правоохоронців, то викинув зброю у вікно.
– Внаслідок події ніхто не постраждав. Стрільця доставили до спеціального лікувального закладу, – йдеться у повідомленні.
У поліції розповіли, що револьвер Флобер вилучили та скерували на експертне дослідження.
Як зазначається, наразі вирішується питання щодо правової кваліфікації події.
Фото: Поліція Львівської області