Російські війська повторно обстріляли Дніпро, поціливши у той самий житловий квартал, що й уночі 25 квітня.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа і Офіс Генерального прокурора.

Обстріл Дніпра 25 квітня: що відомо

Російські війська знову обстріляли Дніпро, влучивши у житловий будинок. Удар припав на той самий квартал, який ворог атакував уночі.

Зараз дивляться

За уточненими даними, унаслідок цієї атаки загинула людина. Ще щонайменше семеро дістали поранення, серед них – троє дітей.

Хлопця 15 років та дівчину 16 років госпіталізували у стані середньої тяжкості. Ще один хлопець 16 років лікуватиметься амбулаторно.

Загалом через цей ворожий удар постраждали 7 людей. З них п’ятеро – у лікарні.

Загалом унаслідок обох атак на Дніпро 25 квітня поранено 34 людини, п’ятеро загинули.

Постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

Також стало відомо, що під час повторного обстрілу Дніпра під ударом опинився заступник міського голови Юрій Яндульський.

Він перебував на вулиці Робочій разом із фахівцями, де обстежував наслідки попередньої атаки, коли російські війська завдали нового удару.

Зараз у Дніпрі тривають аварійно-рятувальні роботи. Фахівці розбирають завали та обстежують пошкоджені будівлі.

Інформація щодо наслідків обстрілу Дніпра 25 квітня уточнюється.

Нагадаємо, у ніч на 25 квітня окупанти масово атакували Дніпро ракетами та ударними безпілотниками.

Під час удару виникли пожежі, були пошкоджені багатоповерхівки та об’єкти інфраструктури.

Одна з чотириповерхівок була зруйнована, під її завалами рятувальники дістали тіла загиблих.

Попри нічну атаку, ворог продовжив обстріли вранці та знову вдарив по тому ж житловому кварталу.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 522-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Дніпропетровська ОВА

Фото : ДСНС

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.