Вчора близько 22:00 російські окупанти почали атакувати Харків ударними дронами. Є влучання у кількох районах міста.

Про це повідомляють керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов та міський голова Харкова Ігор Терехов.

Обстріл Харкова 28-29 квітня: що відомо

Так, близько 22:00 28 квітня ворожий дрон вдарив у проїжджу частину в Немишлянському районі. На місці працювали підрозділи ДСНС, є одна постраждала людина. Пошкоджено скління вікон та дахи 25 приватних будинків.

Згодом стало відомо, що зафіксовано удар і в Основ’янському районі Харкова. Там спалахнула пожежа на парковці гіпермаркету, пошкоджено скління вікон, автомобіль та два автобуси.

За інформацією Ігоря Терехова, ще одне влучання сталося у Слобідському районі Харкова — у багатоквартирних будинках, що розташовані поряд із місцем прильоту, вибило вікна. Про постраждалих не повідомлялося.

Близько другої ночі зафіксовано приліт в Індустріальному районі Харкова. Наслідки уточнюються.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 526-ту добу.

Фото: Харківська ОВА

