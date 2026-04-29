Нічна атака на Харків: пошкоджені будинки, гіпермаркет, постраждала людина
Вчора близько 22:00 російські окупанти почали атакувати Харків ударними дронами. Є влучання у кількох районах міста.
Про це повідомляють керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов та міський голова Харкова Ігор Терехов.
Обстріл Харкова 28-29 квітня: що відомо
Так, близько 22:00 28 квітня ворожий дрон вдарив у проїжджу частину в Немишлянському районі. На місці працювали підрозділи ДСНС, є одна постраждала людина. Пошкоджено скління вікон та дахи 25 приватних будинків.
Згодом стало відомо, що зафіксовано удар і в Основ’янському районі Харкова. Там спалахнула пожежа на парковці гіпермаркету, пошкоджено скління вікон, автомобіль та два автобуси.
За інформацією Ігоря Терехова, ще одне влучання сталося у Слобідському районі Харкова — у багатоквартирних будинках, що розташовані поряд із місцем прильоту, вибило вікна. Про постраждалих не повідомлялося.
Близько другої ночі зафіксовано приліт в Індустріальному районі Харкова. Наслідки уточнюються.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 526-ту добу.
Фото: Харківська ОВА