Правоохоронці встановлюють обставини стрілянини у Голосіївському районі Києва у суботу, 2 травня.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в місті Києві.

Стрілянина в Києві 2 травня: що відомо

За інформацією поліції, стрілянина в Києві сталася у Голосіївському районі під час конфлікту між водіями.

— Попередньо встановлено, що під час дорожнього руху між водіями стався конфлікт, у ході якого один із них здійснив декілька пострілів з пістолета, — йдеться у повідомленні.

Унаслідок інциденту зі стріляниною постраждалих немає.

Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини інциденту та визначають його правову кваліфікацію.

Нагадаємо, 1 травня стрілянина сталася у Святошинському районі Києва.

Поліція отримала повідомлення про стрілянину на вулиці Мрії, де невідомий чоловік відкрив вогонь із автомобіля. За попередніми даними, ніхто не постраждав.

Правоохоронці згодом затримали водія на території Київської області — ним виявився 46-річний місцевий житель. Під час огляду його авто зброю не знайшли.

Дії чоловіка кваліфікували як хуліганство. Йому загрожує до семи років позбавлення волі.

