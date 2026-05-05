Під час нічної атаки на Україну 5 травня російські війська застосували 11 балістичних ракет та 164 безпілотники.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Нічна атака на Україну 5 травня: що відомо

Нічна атака на Україну розпочалася о 18:00 4 травня. Російські війська застосували 11 балістичних ракет Іскандер-М, які запускали з Ростовської, Воронезької та Брянської областей РФ.

Також ворог атакував 164 ударними БпЛА типу Shahed, зокрема реактивними, дронами Гербера, Італмас та безпілотниками-імітаторами типу Пародія.

Пуски БпЛА здійснювалися з районів російських Брянська, Курська, Шаталова, Орла, Приморсько-Ахтарська, Міллерова, а також із Гвардійського, що в тимчасово окупованому Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00 5 травня протиповітряна оборона збила або приглушила одну балістичну ракету та 149 ворожих безпілотників типу Shahed, Гербера, Італмас і дронів-імітаторів Пародія на Півночі, Півдні, Сході та в Центрі країни.

Влучання восьми балістичних ракет та 14 ударних БпЛА зафіксовано на 14 локаціях. Крім того, уламки збитих цілей впали на 10 локаціях.

Ще дві балістичні ракети, за даними Повітряних сил, не досягли своїх цілей, інформація уточнюється.

Нагадаємо, що вночі проти 5 травня російські війська завдали ракетного удару по Харкову.

За словами міського голови Ігоря Терехова, одне з влучань сталося по відкритій території в Основ’янському районі міста.

Унаслідок удару пошкоджено дах і вікна багатоквартирного житлового будинку. Також зафіксовано ще одне влучання поблизу складських приміщень у тому ж районі.

Після атаки пошкоджено склад і автомобілі, які були поруч. За попередньою інформацією, у Харкові минулося без постраждалих.

Крім того, у Броварах Київської області внаслідок нічної дронової атаки постраждали двоє людей.

За словами начальника Київської ОВА Миколи Калашника, у місті пошкоджено вікна в квартирі, фасад багатоповерхового будинку та автомобіль.

Постраждали 34-річна жінка та 37-річний чоловік.

Також унаслідок атаки сталася пожежа на промисловому об’єкті у Вишгородському районі. Там травмовано одну людину.

Уночі російські війська атакували Полтавську область ракетами та ударними безпілотниками.

За даними начальника Полтавської ОВА Віталія Дяківнича, станом на 08:00 5 травня відомо про чотирьох загиблих. Ще 31 людина дістала травми різного ступеня тяжкості, серед поранених є рятувальники.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що серед загиблих — двоє працівників ДСНС, які прибули на місце влучання для ліквідації наслідків атаки.

У Полтавському районі зафіксовано прямі влучання та падіння уламків на двох локаціях. Унаслідок атаки пошкоджено промислове підприємство, залізничну інфраструктуру, а без газопостачання залишилися 3 480 абонентів.

У Повітряних силах наголосили, що атака триває: у повітряному просторі ще перебувають кілька ворожих БпЛА.

Українців закликають дотримуватися правил безпеки та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 532-гу добу.

