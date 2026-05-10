9 травня в одному з районів Черкас пролунали постріли — чоловік стріляв у бік дітей, які ламали бузок.

Про це повідомляє пресслужба поліції Черкаської області.

Так, правоохоронці під час моніторингу соціальних мереж виявили інформацію про стрілянину.

Конфлікт виник через те, що діти зривали бузок біля приватного будинку. Власник намагався наздогнати неповнолітніх, а коли йому це не вдалося, то виніс із будинку пістолет і почав стріляти. На щастя, ніхто не постраждав.

Поліціянти зазначають, що викликів на спецлінію 102 не надходило. Наразі розпочато перевірку події, встановлюється особа правопорушника.

2 травня в Голосіївському районі Києва під час конфлікту між водіями сталася стрілянина.

Ввечері 26 квітня у Харкові сталася стрілянина в метро – чоловік у стані алкогольного сп’яніння один раз вистрілив зі стартового пістолета.

18 квітня в Голосіївському районі невідомий відкрив стрілянину по людях, а потім забарикадувався у супермаркеті, захопивши заручників. Унаслідок стрілянини загинули семеро людей, щонайменше десятеро дістали поранення.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що теракт у Голосіївському районі Києва розпочався з побутового конфлікту із сусідом.

28 березня в Одесі поліція затримала чоловіка, який перебував на вулиці з предметами, схожими на гранату та вогнепальну зброю. Крім того, чоловік зробив кілька пострілів у гору. Ніхто не постраждав.

