Під час вибухів у Черкасах дрон влучив у будинок: серед постраждалих — двоє дітей
Дев’ять дорослих та двоє дітей постраждали під час вибухів у Черкасах сьогодні вночі 24 травня.
Вибухи в Черкасах сьогодні: що відомо
Вибухи в Черкасах сьогодні, 24 травня, прогриміли в той час, коли російські війська масовано атакували Україну.
Силам протиповітряної оборони вдалося знешкодити над регіоном вісім ракет і 22 дрони.
Однак, на жаль, не минулося без руйнувань та постраждалих.
Ворожий дрон поцілив у житлову багатоповерхівку.
Унаслідок цього вирувала пожежа у квартирах із п’ятого до дев’ятого поверху.
Наразі відомо про 11 травмованих. Двоє серед них — діти. Багатьом надали допомогу на місці.
Трьох осіб госпіталізували до лікарні.
Слід зауважити, що є наслідки не лише вибухів у Черкасах, а й у Золотоніському районі.
Там крилата ракета пошкодила ферму, що наразі не працює. На щастя, там постраждалих немає.
Обстеження території триває.
Працюють усі необхідні служби.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 551-шу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.