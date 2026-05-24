Дев’ять дорослих та двоє дітей постраждали під час вибухів у Черкасах сьогодні вночі 24 травня.

Вибухи в Черкасах сьогодні: що відомо

Вибухи в Черкасах сьогодні, 24 травня, прогриміли в той час, коли російські війська масовано атакували Україну.

Силам протиповітряної оборони вдалося знешкодити над регіоном вісім ракет і 22 дрони.

Зараз дивляться

Однак, на жаль, не минулося без руйнувань та постраждалих.

Ворожий дрон поцілив у житлову багатоповерхівку.

Унаслідок цього вирувала пожежа у квартирах із п’ятого до дев’ятого поверху.

Наразі відомо про 11 травмованих. Двоє серед них — діти. Багатьом надали допомогу на місці.

Трьох осіб госпіталізували до лікарні.

Слід зауважити, що є наслідки не лише вибухів у Черкасах, а й у Золотоніському районі.

Там крилата ракета пошкодила ферму, що наразі не працює. На щастя, там постраждалих немає.

Обстеження території триває.

Працюють усі необхідні служби.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 551-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.