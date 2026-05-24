Після масованої російської атаки вночі проти 24 травня тимчасово закривали станцію метро Лук’янівська в Києві. Тепер вона відновила роботу, працює на вхід і вихід для пасажирів у напрямку вулиці Юрія Іллєнка. Проте вхід та вихід зі станції метро Лук’янівська у напрямку ТЦ Квадрат тимчасово зачинений.

Оновлено о 18:14. Про це повідомили КМДА та Київському метрополітені.

Станція метро Лук’янівська в Києві зачинена: що відомо

У Київському метрополітені заявили, що станцію метро Лук’янівська тимчасово закривали для пасажирських перевезень через пошкодження наземного вестибюля вибуховою хвилею.

Крім того, після масованого обстрілу столиці тимчасово закривали вхід і вихід до Алеї Героїв Небесної Сотні на станції Хрещатик.

У метро зазначали, що одразу після відбою повітряної тривоги працівники підземки розпочали ліквідацію наслідків атаки, перевірку готовності ескалаторів і пасажирської автоматики.

Про відновлення роботи станції метро Лук’янівська в Києві у звичайному режимі обіцялили повідомити додатково.

Наслідки атаки на Київ 24 травня

У ніч проти 24 травня російські війська здійснили масовану атаку на Київ ударними дронами та ракетами. Вибухи пролунали в усіх районах столиці.

Внаслідок обстрілу загинули двоє людей, ще десятки — постраждали. Пошкодження зафіксували у житлових будинках, гуртожитках, школах, офісних центрах, торговельних об’єктах та на території цивільної інфраструктури.

Одним із найсильніше постраждалих об’єктів став ТРЦ Квадрат, розташований неподалік станції метро Лук’янівська. Після удару будівля загорілася та продовжувала палати навіть уранці.

За словами кореспондентки Фактів ICTV з місця події, біля ТРЦ одна за одною прибували машини ДСНС та швидкої допомоги, а над районом стояв густий їдкий дим. Через вибухову хвилю у довколишніх будинках вибило вікна.

У Шевченківському районі уламки ракети пошкодили житлові будинки, офісний центр, школу та автомобілі. Також сталося руйнування під’їзду п’ятиповерхового будинку, спалахнули пожежі на кількох об’єктах, а під завалами могли перебувати люди.

В Оболонському районі дрон влучив у приватний будинок, також горіла багатоповерхівка та будівельний гіпермаркет.

У Дарницькому районі пошкоджено гуртожиток, СТО, нежитлові приміщення та автомобілі. Там загорілася покрівля двоповерхового гуртожитку.

У Деснянському районі уламки влучили у торговельний центр та супермаркет, також горіли гаражні бокси.

У Солом’янському районі після удару БпЛА виникла пожежа у 24-поверховому житловому будинку, а також були пошкоджені складські приміщення у промзоні.

У Голосіївському районі уламки ракети впали на дах багатоповерхівки, а у Печерському — сталася пожежа у новобудові.

Крім того, серйозних пошкоджень зазнав Лук’янівський ринок, який майже повністю вигорів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 551-шу добу.

