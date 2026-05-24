У Києві після масованої російської атаки вночі проти 24 травня спалахнула масштабна пожежа у ТРЦ Квадрат.

Про наслідки атаки з місця події в ефірі загальнонаціонального телемарафону Єдині новини розповіла журналістка Фактів ICTV Христина Гавриш.

ТЦ Квадрат зруйновано 24 травня

За словами журналістки, один із російських ударів припав саме по ТЦ Квадрат.

Станом на ранок будівля продовжує палати. Біля місця удару одна за одною прибувають машини ДСНС, рятувальники досі намагаються загасити полум’я.

Через масштабну пожежу та задимлення в місті стоїть густий їдкий дим. Через це місцеві жителі пересуваються містом у захисних масках.

— ТЦ Квадрат знищений практично вщент, повністю згорів Лук’янівський ринок. Дуже багато магазинів зазнали руйнувань, — зазначила Христина Гавриш.

Крім того, вибуховою хвилею у прилеглих житлових будинках вибиті вікна.

На місці працюють рятувальники, медики, правоохоронці та комунальні служби. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, що російські війська масово атакували Київ ударними безпілотниками та ракетами, внаслідок чого загинула одна людина, ще 44 дістали поранення (зокрема двоє дітей).

Пошкодження та руйнування зафіксували у всіх районах Києва.

Зокрема, пошкоджені житлові будинки, гуртожиток, офісний центр, школа, торговельний центр, супермаркет, гаражні кооперативи, складські приміщення, СТО, автомобілі та об’єкти цивільної інфраструктури.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 551-шу добу.

