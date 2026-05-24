Вибухи в Богодухові Харківської області пролунали після атаки російських ударних дронів.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Вибухи в Богодухові 24 травня: що відомо

Вибухи в Богодухові сьогодні, 24 травня, прогриміли зранку.

Унаслідок обстрілу пошкоджено 15 автомобілів та вікна багатоквартирного будинку.

На місцях ударів працюють оперативні служби.

Спочатку Олег Синєгубов повідомляв про чотирьох постраждалих. Та невдовзі їхня кількість почала зростати.

Наразі відомо про 12 постраждалих. Семеро з них перебувають у лікарні — чоловіки віком 36, 47, 53 66 років, жінки віком 33, 48 та 68 років.

За даними медиків, стан усіх госпіталізованих — середньої важкості.

Остаточні наслідки вибухів у Богодухові сьогодні наразі з’ясовуються.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 551-шу добу.

